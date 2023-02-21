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Spor

Volkan Demirel: Tarif edilemez acı içindeyim

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, enkaz altında cansız bedenine ulaşılan çalışma arkadaşı Taner Savut için bir paylaşımda bulundu.

15:05 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Volkan Demirel

Volkan Demirel

Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut’un deprem felaketinde hayatını kaybettiği açıklandı.


Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sportif Direktörümüz Taner Savut’u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner Hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin" denildi.


Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de Taner Savut için mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Demirel, "Kıymetli çalışma arkadaşım, yüreği güzel kardeşim Taner Savut’u kaybetmenin tarif edilemez acısı içindeyim. Her zaman büyük bir sevgi ve saygıyla hatırlanacaksın. Tüm sevenlerinin, hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.




#Volkan Demirel
#Taner Savut
#Hatayspor
1 saat önce
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Volkan Demirel: Tarif edilemez acı içindeyim
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