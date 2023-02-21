Volkan Demirel: Tarif edilemez acı içindeyim

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sportif Direktörümüz Taner Savut’u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner Hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin" denildi.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de Taner Savut için mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Demirel, "Kıymetli çalışma arkadaşım, yüreği güzel kardeşim Taner Savut’u kaybetmenin tarif edilemez acısı içindeyim. Her zaman büyük bir sevgi ve saygıyla hatırlanacaksın. Tüm sevenlerinin, hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.