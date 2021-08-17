Spor Volkan Demirelden Marcao ve Kerem Aktürkoğlu yorumu
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Volkan Demirel'den Marcao ve Kerem Aktürkoğlu yorumu

Galatasaraylı futbolcular Marcao ve Kerem Aktürkoğlu, GZT Giresunspor maçında kavga etti. Yaşanan bu olayları değerlendiren beINSPORTS'un yeni yorumcusu Volkan Demirel, Marcao hakkında, "Ben olsam uçağa bindirmem. Giresun'dan ülkesine gönderirim" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Volkan Demirelden Marcao ve Kerem Aktürkoğlu yorumu
Volkan Demirel, beINSPORTS'ta yorumculuk yapmaya başladı

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda GZT Giresunspor'u 2-0 mağlup etti. Fakat mücadeleye Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan tartışma damga vurdu.

Brezilyalı oyuncunun, Aktürkoğlu'na saldırması hakkında konuşan Fenerbahçe'nin eski antrenörü ve beINSPORTS'un yeni yorumcusu Volkan Demirel, Marcao'nun takımdan gönderilmesi gerektiğini söyledi. Demirel'in açıklamaları şu şekilde:

"Affedilmemesi lazım"

  • "Rakiplerle, kendi takım arkadaşlarımla gerilim yaşadım. Ancak bu konu normal değil. Affedilmemesi lazım. Ne yaptı bu çocuk sana, koşarak geliyorsun? Takım büyüklerinin devreye girmesi lazım. Boks maçı gibi olay."

"Uçağa bindirmem"

  • "Kerem bu takımın geleceği. Marcao 2-3 yıllık adam. Ben olsam uçağa bindirmem, Giresun'dan ülkesine gönderirim. Takımdan kimse bir şey demiyor. Marcao'nun ilk olayı değil, sanırım daha önce Halil Dervişoğlu ile de tartışmış."

"Kimseye kafa ve yumruk atamazsın"

  • "Kerem, 'Sus' demiş olabilir. Karşılığında kafa ve yumruk mu atılır? Galatasaray'da Marcao'nun kırmızısını engellemeye çalışıyorlar ama Türkiye'de bir daha sahaya çıkamaz. Hepimiz tartıştık ama kimseye böyle kafa, yumruk atamazsın."

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