Volkan Demirel'den Pereira'ya Avrupa Ligi yanıtı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Royal Antwerp ile çıktıkları ve 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası, "Eğer bu kulüpte herhangi biri Fenerbahçe'nin şu anda Avrupa Ligi'ni kazanacak seviyede olduğunu düşünüyorsa ben aynı fikirde değilim çünkü ben gerçeği görüyorum. Şu anda bu turnuvayı kazanacak seviyede değiliz çünkü bu turnuva için tecrübemiz yok" ifadelerini kullanmıştı.

Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel, Portekizli çalıştırıcının bu sözlerini eleştirdi.

Demirel, "Avrupa'da daha iştahlı bir Fenerbahçe var. Net denmese bile 10 pozisyonu var, önceki maç da öyle. Fenerbahçe neredeyse, o kupaya sahip olmak için mücadele eder" dedi.





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