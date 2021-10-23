Spor Volkan Demirelden Pereiraya Avrupa Ligi yanıtı
FUTBOL FUTBOL

Volkan Demirel'den Pereira'ya Avrupa Ligi yanıtı

Yorumculuk yapan Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel, teknik direktör Vitor Pereira'nın UEFA Avrupa Ligi hakkındaki sözlerini eleştirdi. Demirel, "Fenerbahçe neredeyse, o kupaya sahip olmak için mücadele eder" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Volkan Demirelden Pereiraya Avrupa Ligi yanıtı
Volkan Demirel

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Royal Antwerp ile çıktıkları ve 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası, "Eğer bu kulüpte herhangi biri Fenerbahçe'nin şu anda Avrupa Ligi'ni kazanacak seviyede olduğunu düşünüyorsa ben aynı fikirde değilim çünkü ben gerçeği görüyorum. Şu anda bu turnuvayı kazanacak seviyede değiliz çünkü bu turnuva için tecrübemiz yok" ifadelerini kullanmıştı.

Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel, Portekizli çalıştırıcının bu sözlerini eleştirdi.

Demirel, "Avrupa'da daha iştahlı bir Fenerbahçe var. Net denmese bile 10 pozisyonu var, önceki maç da öyle. Fenerbahçe neredeyse, o kupaya sahip olmak için mücadele eder" dedi.
İranlı valiyetokatlı saldırı

İranlı valiye
tokatlı saldırı

​Saldırganı salondakiler dışarı çıkardı.
Sözlü izin aldıtazminatsız kovuldu

Sözlü izin aldı
tazminatsız kovuldu

​Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor.
Eskişehire52 yeni fabrika

Cumhurbaşkanı Erdoğan OSB müjdesi verdi.

Erdoğan: Afrika'daki kanlı ve katliamcı geçmişleriyle yüzleşmek istemeyenleri biz muhatap almıyoruz.

Sıcaklık 10 derece düşecek

Sıcaklık 10 derece düşecek

​Meteorolojiden soğuk hava ve yağmur uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.