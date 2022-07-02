Volkan Demirel'in Emre Mor kehaneti tuttu Fenerbahçe'ye imza atan Emre Mor, "Burada başarılı olmak ve takıma katkı sağlamak istiyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi. Volkan Demirel'in transferinde ektisi olduğunu belirten genç oyuncu, "Karagümrük'te yaptığımız ilk toplantıda, gelecek sezon Fenerbahçe'ye gideceğimi söylemişti" dedi.

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