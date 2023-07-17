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Spor

Wanda Nara'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri Wanda Nara, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

22:21 . 17/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Icardi'nin kısa süre içinde Galatasaray'a imza atması bekleniyor

Icardi'nin kısa süre içinde Galatasaray'a imza atması bekleniyor

Galatasaray ile transfer görüşmelerini devam eden Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, hastalığıyla ilgili açıklama yaptı. Nara, bazı değerlerinin kötü çıktığını ancak kesin bir teşhisin olmadığını ve tetkiklerin hala sürdüğünü belirterek, mahremiyeti için daha fazla açıklama yapmayacağını söyledi.

''Bazı değerlerim farklı çıktı''

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda rutin kontrollerinde bazı değerlerinin farklı çıkması nedeniyle kendi isteğiyle hastaneye yattığını söyleyen Nara, "Çarşamba günü her zaman yaptırdığım rutin kontrollerde bazı değerlerim farklı çıktı. Sonra kendi isteğimle hastaneye yattım, diğer kontrolleri yaptırdım. Perşembe günü, kendi isteğimle hastaneden taburcu oldum." dedi.

'''Evimde sonuçları bekliyorum''

Sağlık durumunu çocuklarından saklamaya çalıştığını ancak çıkan haber nedeniyle çocuklarının öğrendiğini kaydeden Wanda Nara, "Her anne gibi, korkularımı ve endişelerimi çocuklarımdan saklamaya çalıştım. Maalesef cuma günü bir gazetecinin, olmayan bir hastalığımla alakalı teşhis konulduğu haberini gördüm. Ben, şu anda evdeyim, test sonuçlarını bekliyorum." ifadelerini kullandı.


Arjantinli gazeteci Jorge Lanata, Wanda Nara'nın lösemi olduğunu iddia etmişti.

#Icardi
#Galatasaray
#Transfer
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