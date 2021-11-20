Manchester United deplasmanda Watford'a farklı kaybetti (ÖZET)

Ligin 12. haftasında Manchester United'ı ağırlayan Watford, Joshua King'in 28, Ismaila Sarr'ın 44, Joao Pedro'nun 90 2 ve Emmanuel Dennis'in 90 6. dakikada attığı gollerle galibiyete ulaştı. Harry Maguire'ın 69. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldığı konuk ekibin tek golü, 50. dakikada Donny van de Beek'ten geldi.

Bu arada Watford'da milli futbolcu Ozan Tufan, yedekler arasında yer aldı. İki hafta sonra galip gelen Watford, 13 puanla 16. sıraya yerleşti.

Son 7 hafta 5 mağlubiyet

Kötü gidişata engel olamayan ve geleceği tartışma konusu haline gelen Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Manchester United, son 7 haftada 5. mağlubiyetini yaşadı. Manchester ekibi, 17 puanla 7. sıraya geriledi.

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Watford-Manchester United maçının gollerini ve özetini izle

#PremierLeague'in 12. haftasında Watford önemli maçta Manchester United'ı 4-1 mağlup etti ve çok değerli bir galibiyet kazandı! Watford'un gollerini King, Sarr, Pedro ve Dennis attı. @iddaa #WATMUN #SSporttaPL pic.twitter.com/p9YTrqhrfp — S Sport (@ssporttr) November 20, 2021



