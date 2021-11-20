Spor Manchester United deplasmanda Watforda farklı kaybetti (ÖZET)
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Manchester United deplasmanda Watford'a farklı kaybetti (ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Watford, sahasında Manchester United'ı 4-1 yendi. Karşılaşmada milli oyuncumuz Ozan Tufan yedek beklerken, United'da kötü gidişat devam etti. Watford-Manchester United maçının gollerini ve özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Watford-Manchester United maçının gollerini ve özetini izle
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Ligin 12. haftasında Manchester United'ı ağırlayan Watford, Joshua King'in 28, Ismaila Sarr'ın 44, Joao Pedro'nun 90 2 ve Emmanuel Dennis'in 90 6. dakikada attığı gollerle galibiyete ulaştı. Harry Maguire'ın 69. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldığı konuk ekibin tek golü, 50. dakikada Donny van de Beek'ten geldi.

Bu arada Watford'da milli futbolcu Ozan Tufan, yedekler arasında yer aldı. İki hafta sonra galip gelen Watford, 13 puanla 16. sıraya yerleşti.

Son 7 hafta 5 mağlubiyet

Kötü gidişata engel olamayan ve geleceği tartışma konusu haline gelen Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Manchester United, son 7 haftada 5. mağlubiyetini yaşadı. Manchester ekibi, 17 puanla 7. sıraya geriledi.

Watford-Manchester United maçının gollerini ve özetini izle
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