Fenerbahçe'de yıldız oyuncu takımdan ayrılıyor: Transfer açıklanacak

Fenerbahçe’de teknik heyetin satılabilir raporu verdiği Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig temsilcisi Watford yolunda. Milli futbolcu İngiliz ekibiyle her konuda anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler ile Watford kulübü arasında yapılan görüşmelerin de kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.

Satın alma opsiyonu eklemeye çalışıyor

Fenerbahçe’nin Ozan Tufan için 2 milyon euro kiralama bedeli istediği, 8 milyon euro da satın alma opsiyonu koydurmayı planladığı gelen haberler arasında yer alıyor. İngiliz kulübü sözleşmeye satın alma opsiyonu olarak belli bir maç sayısı, başarı ve gol gibi seçeneklere bağlı performans bazlı maddeler konulmasını istiyor.

Transfer kısa süre içerisinde bitecek

İngiliz kulübünün bu transferi bugün ya da yarın sonuçlandırması bekleniyor. Fenerbahçe, Ozan Tufan’ın Watford’a transferiyle birlikte harcama limitinde de rahatlama sağlayacak.

SPOR Fenerbahçe aradığı golcüyü Almanya'da buldu: Teklife sıcak bakıyor

SPOR Rıdvan Dilmen, Fenerbahçeli yıldıza gelen teklifi canlı yayında açıkladı

REKLAM