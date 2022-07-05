Yeni sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş, transferi için uzun süredir çaba gösterdiği Wout Weghorst'a kavuştu.

Burnley'de forma giyen 29 yaşındaki Hollandalı forvet, Beşiktaş ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Almanya'dan kalkan özel uçakla saat 23.50'de İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen Weghorst, siyah-beyazlı yetkililerle birlikte havalimanından ayrıldı.

"Burada olmak çok güzel"

Taraftarların karşılaması sonrasında şaşkınlığını gizleyemeyen Weghorst, yaptığı kısa açıklamada “Burada olmak çok güzel. Biliyorum çok uzun süredir bekliyorlardı. Biraz zaman aldı ama gerçekten çok güzel burada olmak” ifadelerini kullandı

Kampa katılacak

Hollandalı futbolcunun sözleşmesindeki son detayları görüştükten sonra sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından da resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Weghorst, sözleşmeyi imzaladıktan sonra siyah-beyazlı ekibin Avusturya'daki kampına katılacak.

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29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde çıktığı 396 maçta 163 gol atarken 47 de asist yapma başarısı gösterdi.

🦅 Wout Weghorst, Beşiktaş için İstanbul'da.



🛬 Siyah beyazlıların anlaşmaya vardığı Hollandalı futbolcu İstanbul'a geldi. pic.twitter.com/8h86dbscQL — TRT Spor (@trtspor) July 4, 2022