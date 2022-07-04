Spor Mulekada mutlu sona doğru
TRANSFER

Muleka'da mutlu sona doğru

Beşiktaş, Burnley'nin aradan çıkmasından sonra Muleka için Standart Liege ile anlaştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mulekada mutlu sona doğru
Jackson Muleka

Beşiktaş, Larin'in ardından sol forvet için çalışmalarında artık sona yaklaştı. Geçen sezonun ikinci devresini Kasımpaşa'da kiralık olarak geçiren Jackson Muleka için Standart Liege ile anlaştı.

Muleka ile 5 yıllık sözleşme

A Spor'un yaptığı habere göre, Beşiktaş, Muleka için Standard Liege ile anlaşırken bonservis konusunda yaklaşık 3.5 milyon euro ücrette anlaşma sağladı. Görüşmelerde artık ödeme planına dair son detaylar görüşülüyor, Muleka ile 5 yıllık sözleşme imzalanacak" ifadeleri kullanıldı.

  • Geçen sezonun ikinci devresini Kasımpaşa'da geçiren Muleka, 14 maçta 12 gol atıp,5 asist yaparak dikkatleri çekmişti.

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