Muleka'da mutlu sona doğru

Beşiktaş, Larin'in ardından sol forvet için çalışmalarında artık sona yaklaştı. Geçen sezonun ikinci devresini Kasımpaşa'da kiralık olarak geçiren Jackson Muleka için Standart Liege ile anlaştı.

Muleka ile 5 yıllık sözleşme

A Spor'un yaptığı habere göre, Beşiktaş, Muleka için Standard Liege ile anlaşırken bonservis konusunda yaklaşık 3.5 milyon euro ücrette anlaşma sağladı. Görüşmelerde artık ödeme planına dair son detaylar görüşülüyor, Muleka ile 5 yıllık sözleşme imzalanacak" ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezonun ikinci devresini Kasımpaşa'da geçiren Muleka, 14 maçta 12 gol atıp,5 asist yaparak dikkatleri çekmişti.