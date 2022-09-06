Beşiktaş'ta Weghorst rüzgarı

Ankaragücü deplasmanından da galibiyetle dönerek, zirvedeki yerini korudu. Geride kalan 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 13 puan toplayan siyah-beyazlılar, bunu ligde başaran tek takım durumunda. Siyah-beyazlıların bu yükselişinde şüphesiz en büyük pay, Wout Weghorst’a ait.

Sezon başında İngiliz ekibi Burnley’den kiralanan Hollandalı golcü ortaya koyduğu performansla Kartal’ı zirveye taşıdı. Weghorst, tüm maçlarda ilk 11’de başlarken 2 gol ve 4 asistlik performansla bütün maçlara direkt etki etti.

Teknik Direktör Valerien Ismael’in vazgeçemediği ve oyun planın en önemli parçası olan 30 yaşındaki oyuncu, etrafındaki futbolcuların da performansını yukarı çekiyor.

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Opsiyonu 10 milyon euro

Siyah-beyazlılar, bu sezon İngiltere 2. Ligi olan Championship’te mücadele eden Burnley’in, Premier Lig’e çıkamaması durumunda Weghorst’u yeniden kadroda tutabilecek. Hollandalı futbolcunun satın alma opsiyonu ise 10 milyon euro.

İstanbul’da çok mutlu olan ve buraya geliş sebebini taraftarın ilgisine bağlayan Weghorst’un kısa sürede sağladığı uyum da kalma olasılığını yükseltiyor.

Takım arkadaşları ile hem saha içerisinde hem de saha dışarısında çok iyi ilişkileri olan 30 yaşındaki oyuncunun, sahadaki savaşçı görüntüsü de Beşiktaş’ın yükselişindeki en önemli etken olarak göze çarpıyor.

Beşiktaşlı taraftarlar da Weghorts’un bonservisinin alınması için yönetime çağrıda bulunuyor.

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