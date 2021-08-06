Fenerbahçe'nin istediği golcü yıldıza West Ham talip oldu

Süper Lig'in başlamasına bir hafta kala Fenerbahçe, golcü bir oyuncuyu daha kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertliler, geride bıraktığımız sezonu gol kralı olarak tamamlayan Hataysporlu Aaron Boupendza'yı transfer etmek istiyor fakat yüksek bonservis talebi nedeniyle görüşmeler durmuş durumda.

Gabon basınında yer alan haberlere göre, Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği Aaron Boupendza için Hatayspor'un kapısını çaldı. 24 yaşındaki oyuncu için 8 milyon euro bonservis teklif eden İngilizlerin, transferi kısa süre içerisinde bitirmesi bekleniyor.

Geride bıraktığımız sezonun başında Hatayspor'un, Bordeaux'tan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Boupenda, 22 golle Süper Lig'de gol krallığı yaşadı.

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