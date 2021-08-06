Spor Fenerbahçenin istediği golcü yıldıza West Ham talip oldu
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Fenerbahçe'nin istediği golcü yıldıza West Ham talip oldu

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Fenerbahçe, golcü transferine ağırlık verdi. Fakat sarı-lacivertli takım transfer etmek istediği Boupendza için İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın 8 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu iddia edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
West Ham, Fenerbahçenin istediği Aaron Boupendza için Hataysporun kapısını çaldı
Boupendza, Süper Lig'de gol krallığı yaşadı.

Süper Lig'in başlamasına bir hafta kala Fenerbahçe, golcü bir oyuncuyu daha kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertliler, geride bıraktığımız sezonu gol kralı olarak tamamlayan Hataysporlu Aaron Boupendza'yı transfer etmek istiyor fakat yüksek bonservis talebi nedeniyle görüşmeler durmuş durumda.

Gabon basınında yer alan haberlere göre, Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği Aaron Boupendza için Hatayspor'un kapısını çaldı. 24 yaşındaki oyuncu için 8 milyon euro bonservis teklif eden İngilizlerin, transferi kısa süre içerisinde bitirmesi bekleniyor.

  • Geride bıraktığımız sezonun başında Hatayspor'un, Bordeaux'tan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Boupenda, 22 golle Süper Lig'de gol krallığı yaşadı.

Aaron Boupendza'nın bonservis bedeli belli oldu: "Bu parayı veren onu alır"
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Aaron Boupendza'nın bonservis bedeli belli oldu: "Bu parayı veren onu alır"

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Transfermarkt verilerine göre Boupendza'nın güncel bonservis değeri 8.5 milyon euro
Transfermarkt verilerine göre Boupendza'nın güncel bonservis değeri 8.5 milyon euro
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