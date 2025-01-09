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West Ham United Graham Potter'ı resmen duyurdu

West Ham United Graham Potter'ı resmen duyurdu

11:329/01/2025, Perşembe
AA
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Potter daha önce Chelsea'yi de çalıştırmıştı.
Potter daha önce Chelsea'yi de çalıştırmıştı.

İngiliz ekibi West Ham United, yollarını ayırdığı İspanyol teknik adam Julen Lopetegui'nin yerine Graham Potter ile anlaştığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'da Julen Lopetegui'den boşalan teknik direktörlük görevine Graham Potter getirildi. West Ham United Kulübü, 49 yaşındaki İngiliz çalıştırıcıyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.


Potter, kariyerinde Östersunds, Swansea City, Brighton ve son olarak 2022-2023 sezonunda Chelsea'de görev yaptı.


Premier Lig'de 20 haftada 23 puan toplayan West Ham United, 14. sırada yer aldı.



#West Ham United
#Graham Potter
#İngiltere Premier Lig

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