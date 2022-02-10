Spor West Ham yönetimi Attila Szalainin transferi için David Moyesa söz verdi
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West Ham yönetimi Attila Szalai'nin transferi için David Moyes'a söz verdi

Süper Lig'de ara transfer döneminde kadrosuna sadece kiralık olarak Watford'a gönderdiği Ozan Tufan'ı dahil eden Fenerbahçe'de, yeni gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezon için yeni bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de, bonservis ücretlerini karşılamak için Attila Szalai'nin satılması planlanıyor. İngiliz basınında yer alan haberlerde West Ham United'ın, Fenerbahçeli Attila Szalai için devreye girdiği iddia edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
West Ham yönetimi Fenerbahçeli Attila Szalainin transferi için David Moyesa söz verdi
West Ham United Teknik Direktörü David Moyes

Fenerbahçe'nin 18 Ocak 2021 tarihinde Apollon Limassol'den 2 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Attila Szalai'ye teklif yağıyor.

Ajansspor'da yer alan habere göre İngiliz basını, West Ham United'ın, Fenerbahçeli Attila Szalai için devreye girdiğini yazdı. Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen İngiliz ekibinin, teknik direktör David Moyes'a, 24 yaşındaki oyuncunun transferi için söz verdiği iddia edildi.

  • 20 milyon euro bonservis
  • Ayrıca haberde, West Ham United'ın Szalai için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı kaydedildi. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 31 kaşılaşmada süre alan Attila Szalai, 2 asist yaptı. Macar oyuncunun sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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