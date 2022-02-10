West Ham yönetimi Attila Szalai'nin transferi için David Moyes'a söz verdi

Fenerbahçe'nin 18 Ocak 2021 tarihinde Apollon Limassol'den 2 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Attila Szalai'ye teklif yağıyor.
Ajansspor'da yer alan habere göre İngiliz basını, West Ham United'ın, Fenerbahçeli Attila Szalai için devreye girdiğini yazdı. Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen İngiliz ekibinin, teknik direktör David Moyes'a, 24 yaşındaki oyuncunun transferi için söz verdiği iddia edildi.
- 20 milyon euro bonservis
- Ayrıca haberde, West Ham United'ın Szalai için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı kaydedildi. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 31 kaşılaşmada süre alan Attila Szalai, 2 asist yaptı. Macar oyuncunun sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
Napoli'nin kadrosuna katmak istediği Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai için bir takımın ismi daha ortaya atıldı.
Napoli'nin kadrosuna katmak istediği Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai için bir takımın ismi daha ortaya atıldı.— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 28, 2021