Westerlo Emenike ile yollarını ayırdı

Belçika ikinci lig ekibi Westerlo'da forma giyen Emmanuel Emenike'nin buradaki macerası kısa sürdü. Kulüpten yapılan açıklamada Nijeryalı oyuncu ile sözleşmelerinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Fesih nedeni olarak da her iki tarafında gösterdiği çabalara rağmen 32 yaşındaki oyuncunun yeterli seviyeye çıkamadığı ifade edildi.

Emenike Belçika ekibi Westerlo ile toplamda 5 maça çıkarken, gol ve asist yapma başarısında bulunamadı. Nijeryalı oyuncu Fenerbahçe formasıyla 93 maça çıkmış ve 25 gol atarken 22 asist yapmıştı.

Ending the cooperation with Emenike https://t.co/a83uhshI09 pic.twitter.com/Kgt84HR6Lz — KVC Westerlo (@KVCWesterlo) November 14, 2019