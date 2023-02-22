William Carvalho'dan Fenerbahçe itirafı: "Türkiye'ye gitmek üzereydim ama olmadı"

İspanyol basınına konuşan Carvalho, Fenerbahçe'nin kendisini transfer etmek için çok uğraştığını söyledi. 30 yaşındaki oyuncu, "Jorge Jesus bir defansif orta sahaya ihtiyacı olduğunu ve beni çok beğendiğini söyledi. Beni daha önce Benfica'dayken de istemişti ancak Sporting ile olan bağım sebebiyle oraya gitmek istemedim" ifadelerini kullandı.