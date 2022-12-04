Willian Arao Fenerbahçe'nin en yetenekli oyuncusunu açıkladı

Sarı-lacivertli oyuncu Willian Arao, takımla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
"En yetenekli oyuncu kim? sorusuna "Ferdi" cevabını veren 30 yaşındaki futbolcu, en çalışkan ismin ise Attila Szalai olduğunu söyledi.
NTV'ye konuşan Arao'nun kısa sorulara verdiği yanıtlar şöyle:
Takımın en çok konuşanı kim?
- Alioski
Takımın en şakacısı kim?
- Alioski
En çok yemek yiyen kim?
- Gustavo
Az gol yemek mi, çok gol atmak mı?
- Az gol yemek
En iyi giyineni kim?
- Joshua King
Takımın en yeteneklisi kim?
- Herkes Arda'dan bahsediyor ama benim için Ferdi
Takımın en çalışkanı kim?
- Atilla Szalai
Türkiye'de oynamış en iyi Brezilyalı kim?
- Alex de Souza
Ronaldo mu, Messi mi?
- Ronaldo