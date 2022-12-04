Willian Arao Fenerbahçe'nin en yetenekli oyuncusunu açıkladı

Sarı-lacivertli oyuncu Willian Arao, takımla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

"En yetenekli oyuncu kim? sorusuna "Ferdi" cevabını veren 30 yaşındaki futbolcu, en çalışkan ismin ise Attila Szalai olduğunu söyledi.

NTV'ye konuşan Arao'nun kısa sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

Takımın en çok konuşanı kim?

Alioski

Takımın en şakacısı kim?

Alioski

En çok yemek yiyen kim?

Gustavo

Az gol yemek mi, çok gol atmak mı?

Az gol yemek

En iyi giyineni kim?

Joshua King

Takımın en yeteneklisi kim?

Herkes Arda'dan bahsediyor ama benim için Ferdi

Takımın en çalışkanı kim?

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Atilla Szalai

Türkiye'de oynamış en iyi Brezilyalı kim?

Alex de Souza

Ronaldo mu, Messi mi?

Ronaldo

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