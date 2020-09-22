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Wolverhampton Manchester City maç özeti ve gollerini izle

Manchester City'den 3 gol 3 puan (ÖZET)

Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Wolverhampton'ı 3-1 mağlup etti. City'e galibiyeti getiren golleri Kevin de Bruyne, Foden ve Jesus attı. Wolverhampton-Manchester City maç özeti ve gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Jesus, gol sevincini kamera önüne yaşadı.

Jesus, gol sevincini kamera önüne yaşadı.

Fotoğraf: MARC ATKINS / Reuters

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Manchester City, deplasmanda Wolverhampton'u 3-1 yendi.

Bu sezon ligdeki ilk karşılaşmasına çıkan Manchester City, Molineux Stadı'nda Wolverhampton'a konuk oldu.

İlk yarıda 2 gol

Manchester City maçın ilk yarısını, 20. dakikada Kevin de Bruyne'nin penaltıdan ve 32. dakikada Phil Foden'in attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

Kevin de Bruyne, ayak içi sert vuruşla Rui Patricio'yu mağlup etti.
Kevin de Bruyne, ayak içi sert vuruşla Rui Patricio'yu mağlup etti.
Reuters

Wolverhampton umutlandı


Ev sahibi ekip Wolverhampton, Raul Jimenez'in 72. dakikadaki golüyle farkı bire indirdi:1-2

Raul Jimenez'in gol sevinci
Raul Jimenez'in gol sevinci

Son sözü Gabriel Jesus söyledi

İspanyol teknik adam Pep Guardiola'nın öğrencileri, maçın 90 5. dakikasında Gabriel Jesus'un attığı golle farkı tekrar iki yaptı, maç bu skorla sona erdi:1-3

Premier Lig'in 2. haftasında toplam 44 gol atıldı ve bu hafta, son 10 sezonda en çok golün atıldığı hafta olarak kayıtlara geçti.

Wolverhampton-Manchester City maç özeti için tıklayın


Southampton Tottenham maçı tarihe geçti: 4 gol, 4 asist (ÖZET)
Southampton Tottenham maçı tarihe geçti: 4 gol, 4 asist (ÖZET)

Saint Mary's Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Southampton, 32. dakikada Danny Ings'in golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Tottenham, 45 2. dakikada Heung-Min Son'ın ağları sarsmasıyla skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.Harry Kane 4 asist 1 gol; Min Son 4 gol İkinci devrede oyunu tamamen kontrolü altına alan Tottenham, 47'nci, 64'üncü ve 73'üncü dakikalarda Son, 82. dakikada Harry Kane'in fileleri havalandırmasıyla 5-1 öne geçti. Southampton'da Danny Ings, 90. dakika penaltıdan attığı golle skoru belirledi ve karşılaşma, Tottenham'ın 5-2 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sezonki ilk galibiyetini alan Tottenham'ın Güney Koreli oyuncusu Son, attığı 4 golle galibiyette başrolü oynadı.Harry Kane tarihe geçtiTottenham forması giyen Harry Kane, Son'a aynı maç içerisinde yaptığı 4 asistle Premier Lig tarihine geçti. 27 yaşındaki İngiliz yıldız, bir Premier Lig maçında aynı takım arkadaşına 4 asist yapan tarihteki ilk futbolcu olmayı başardı.Southampton Tottenham maçı özetiSouthampton Tottenham maçının özetini izlemek için tıklayınız.PSG 9 yıl sonra Marsilya'ya kaybetti: Maçta 5 kırmızı kart çıktı (ÖZET)


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