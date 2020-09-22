Wolverhampton Manchester City maç özeti ve gollerini izle
Manchester City'den 3 gol 3 puan (ÖZET)
Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Wolverhampton'ı 3-1 mağlup etti. City'e galibiyeti getiren golleri Kevin de Bruyne, Foden ve Jesus attı. Wolverhampton-Manchester City maç özeti ve gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Haber MerkeziAA
İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Manchester City, deplasmanda Wolverhampton'u 3-1 yendi.
Bu sezon ligdeki ilk karşılaşmasına çıkan Manchester City, Molineux Stadı'nda Wolverhampton'a konuk oldu.
İlk yarıda 2 gol
Manchester City maçın ilk yarısını, 20. dakikada Kevin de Bruyne'nin penaltıdan ve 32. dakikada Phil Foden'in attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.
Wolverhampton umutlandı
Ev sahibi ekip Wolverhampton, Raul Jimenez'in 72. dakikadaki golüyle farkı bire indirdi:1-2
Son sözü Gabriel Jesus söyledi
İspanyol teknik adam Pep Guardiola'nın öğrencileri, maçın 90 5. dakikasında Gabriel Jesus'un attığı golle farkı tekrar iki yaptı, maç bu skorla sona erdi:1-3
Premier Lig'in 2. haftasında toplam 44 gol atıldı ve bu hafta, son 10 sezonda en çok golün atıldığı hafta olarak kayıtlara geçti.
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