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​Southampton Tottenham maçı özeti ve golleri izle: Heung-Min Son ve Harry Kane tarihe geçti

Southampton Tottenham maçı tarihe geçti: 4 gol, 4 asist (ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in ikinci hafta karşılaşmasında Tottenham, deplasmanda Southampton'ı 5-2 mağlup etti. Mücadeleye Harry Kane ve Heung-Min Son'un başarılı performansları damga vurdu. Southampton Tottenham özetini haberimizden izleyebilirsiniz. Ayrıca Southampton Tottenham maçına dair bütün gelişmeleri Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Tottenham bu sezon Premier Lig'de ilk 3 puanını aldı.

Tottenham bu sezon Premier Lig'de ilk 3 puanını aldı.

Saint Mary's Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Southampton, 32. dakikada Danny Ings'in golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Tottenham, 45 2. dakikada Heung-Min Son'ın ağları sarsmasıyla skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Harry Kane 4 asist 1 gol; Min Son 4 gol

İkinci devrede oyunu tamamen kontrolü altına alan Tottenham, 47'nci, 64'üncü ve 73'üncü dakikalarda Son, 82. dakikada Harry Kane'in fileleri havalandırmasıyla 5-1 öne geçti. Southampton'da Danny Ings, 90. dakika penaltıdan attığı golle skoru belirledi ve karşılaşma, Tottenham'ın 5-2 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sezonki ilk galibiyetini alan Tottenham'ın Güney Koreli oyuncusu Son, attığı 4 golle galibiyette başrolü oynadı.

Harry Kane tarihe geçti

Tottenham forması giyen Harry Kane, Son'a aynı maç içerisinde yaptığı 4 asistle Premier Lig tarihine geçti. 27 yaşındaki İngiliz yıldız, bir Premier Lig maçında aynı takım arkadaşına 4 asist yapan tarihteki ilk futbolcu olmayı başardı.

Southampton Tottenham maçı özeti

Southampton Tottenham maçının özetini izlemek için tıklayınız.

PSG 9 yıl sonra Marsilya'ya kaybetti: Maçta 5 kırmızı kart çıktı (ÖZET)
PSG 9 yıl sonra Marsilya'ya kaybetti: Maçta 5 kırmızı kart çıktı (ÖZET)

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), yeni sezonun ikinci maçında sahasında Olympique Marsilya'ya 1-0 mağlup oldu.9 yıl sonra galip geldilerParc des Princes Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 31. dakikada Florian Thauvin'in golüyle kazanan konuk ekip, ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Olympique Marsilya, ligde 2011'den beri yenemediği PSG karşısında 9 yıl sonra galip gelmeyi başardı.5 kırmızı kart çıktıKarşılaşmanın uzatma dakikalarında iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlik sonucu PSG'den Neymar, Leandro Paredes ve Layvin Kurzawa, Olympique Marsilya'dan ise Jordan Amavi ve Dario Benedetto kırmızı kart gördü.Ligdeki ilk maçında Lens'e 1-0 yenilen son şampiyon PSG, ikinci maçta da 3 puanla tanışamadı.PSG Marsilya maç özetini izlemek için tıklayınız.

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