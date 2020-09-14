LİGUE 1

PSG Marsilya maç özeti izle: Maçta 5 kırmızı kart çıktı

PSG 9 yıl sonra Marsilya'ya kaybetti: Maçta 5 kırmızı kart çıktı (ÖZET)

Olympique Marsilya, deplasmanda PSG'yi 1-0 mağlup ederek ligde rakibi karşısında 9 yıl sonra kazandı. Maçın uzatma anlarında yaşanan gerginlik sonucu PSG'den 3, Olympique Marsilya'dan 2 futbolcu kırmızı kart gördü. PSG Marsilya maçının özetini haberimizden izleyebilir ve detayları Yeni Şafak Spor'dan takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
PSG-Marsilya maçında kavga çıktı.

PSG-Marsilya maçında kavga çıktı.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), yeni sezonun ikinci maçında sahasında Olympique Marsilya'ya 1-0 mağlup oldu.

9 yıl sonra galip geldiler

Parc des Princes Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 31. dakikada Florian Thauvin'in golüyle kazanan konuk ekip, ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Olympique Marsilya, ligde 2011'den beri yenemediği PSG karşısında 9 yıl sonra galip gelmeyi başardı.

5 kırmızı kart çıktı

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlik sonucu PSG'den Neymar, Leandro Paredes ve Layvin Kurzawa, Olympique Marsilya'dan ise Jordan Amavi ve Dario Benedetto kırmızı kart gördü.

  • Ligdeki ilk maçında Lens'e 1-0 yenilen son şampiyon PSG, ikinci maçta da 3 puanla tanışamadı.

PSG Marsilya maç özetini izlemek için tıklayınız.

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