WRC'nin 4. etabı Kanarya Adaları Rallisi'ni Kalle Rovanpera kazandı

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2025 sezonunun 4. ayağı Kanarya Adaları Rallisi'ni, Toyota Gazoo takımından Kalle Rovanpera kazandı.
Kanarya Adaları'nda düzenlenen 18 etaplık mücadeleyi, 2 saat 54 dakika 39.8 saniyede tamamlayan Fin pilot Rovanpera, sezonun ilk, WRC kariyerinin 16. galibiyetini elde etti.
Fransız Sebastien Ogier (Toyota Gazoo), Rovanpera'nın 53.5 saniye gerisinde ikinci, Büyük Britanyalı Elfyn Evans (Toyota Gazoo) ise liderin 1 dakika 17 saniye arkasında üçüncü oldu.
Bu sonuçla puanını 109 yapan Evans, pilotlar klasmanında Rovanpera'nın 43 puan önünde liderliğini sürdürdü.
WRC'nin 5. ayağı, 15-18 Mayıs'ta Portekiz'de düzenlenecek.