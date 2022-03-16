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Xavi Hernandez: "İki takım da final maçına çıkıyor"

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında yarın Galatasaray ile çok önemli bir maça çıkacaklarını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Xavi Hernandez: İki takım da final maçına çıkıyor
Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez

Xavi Hernandez, karşılaşmanın yapılacağı Nef Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirten Xavi, "Final niteliğinde bir maça çıkacağız. Takım olarak iyi durumdayız. Yarın kazanmak zorundayız. Kazanırsak güvenimiz ve moralimiz artacak. Tabii ki kaybedersek de tam tersi olacak. Zor bir atmosfer. Şartlar çok farklı. Galatasaray taraftarı büyük destek verecektir. Sonuçta bu futbol. Yarın bizim için önemli bir sınav olacak. Bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kazanmayı seven rekabetçi bir yapıya sahip olduğunu kaydeden İspanyol teknik direktör, "Böyle atmosferler benim hoşuma gidiyor. Bunu bir şans olarak görüyoruz. Buna benzer şekilde Napoli'deki atmosferden de çıkmayı başardık ama kazanırsak hiçbir şey bitmeyecek. Uzun bir yolumuz var" şeklinde konuştu.

Galatasaray'ı iyi analiz ettiklerini aktaran Xavi, "İlk maçta iyi oynamadık. Bu maçta neler kötü gitti, neyi iyi yapamadık, bunların üzerine çalıştık. Daha iyisini yapmaya çalışacağız. Galatasaray ilk maçta iyi oynadı. Haklarını vermek istiyorum. Kaleci Pena da çok iyi maç çıkardı. Kompakt oynadılar. İlk maçta rotasyon yapmak zorunda kaldık. Rakibi küçümsemek gibi bir durum yoktu. Bize sorun çıkaracak bir takım olduklarını biliyorduk. Yarın farklı bir maç olacak. İyi futbolcuları var. Domenec Torrent de bizi iyi tanıyor, çok iyi bir teknik direktör." değerlendirmesinde bulundu.

Pres yaparak takım halinde hareket eden bir takım olduklarını ifade eden Xavi, "Hücumda iyiye gittiğimizi düşünüyorum. Daha iyi defans yapmalıyız. Düzeltmemiz gereken çok şey var. Daha rekabetçi bir takım haline geldik. Birçok şeyi değiştirdik ama hala değiştirmemiz gereken şeyler var. Daha çok birlikte çalışıp, daha iyi olmalıyız." diyerek sözlerini tamamladı.

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