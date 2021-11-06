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Xavi'nin Barcelona'ya ilk transferi belli oldu: Süper Lig'in eski golcüsünü alıyor

Barcelona'nın başına geçen Xavi, ilk transferini yapmak için kolları sıvadı. Sergio Agüero'nun uzun süre sahalardan uzak kalmasının ardından Barcelona yönetimi, daha önce Süper Lig'de Bursaspor forması giyen Cedric Bakambu için harekete geçti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Xavinin Barcelonaya ilk transferi belli oldu: Cedric Bakambu
Xavi, Barcelona'nın yeni hocası oldu.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Arjantinli yıldız oyuncu Sergio Agüero, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle sahalardan en az 3 ay uzak kalacak. Agüero'nun yokluğunun ardından yeni oyuncu arayışlarına giren Katalanlar, listeye tanıdık bir isim ekledi.

AS'ın haberine göre Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi, ilk transferini yapmak için kolları sıvadı. İspanyol hocanın listesinin ilk sırasındaysa, daha önce ülkemizde Bursaspor forması giymiş olan Cedric Bakambu var.

Bedavaya gelebilir

Şu anda Çin Ligi ekiplerinden Pekin Guan forması giyen 30 yaşındaki oyuncunun, 1 Ocak itibarıyla sözleşmesi sona eriyor. Bu sezon 13 maçta, 5 gol ve 1 asistle oynayan Bakambu, ekonomik yönden sıkıntınlar yaşayan Barcelona'ya bedelsiz olarak transfer olabilir.

  • Adı Fenerbahçe ile de anılmıştı
  • Cedric Bakambu'nın adı geçtiğimiz transfer döneminde Fenerbahçe ile de anılmıştı. Fakat oyuncunun bonservis bedeli yüzünden transferi gerçekleşmemişti.

Barcelona'dan Agüero açıklaması: Sahalardan ne kadar uzak kalacak?
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Barcelona'dan Agüero açıklaması: Sahalardan ne kadar uzak kalacak?

Cedric Bakambu'nun güncel bonservis değeri 12 milyon euro.
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