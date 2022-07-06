Yabancı sınırı kaliteyi artırmıyor

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 16 Haziran'da gerçekleştirdiği seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Mehmet Büyükekşi, dün akşam katıldığı bir televizyon programında, Türk futbolunun gündemiyle ilgili gelen soruları yanıtladı.

Yabancı sınırının kaliteyi artırdığına inanmıyorum

TV100'de Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına katılan Büyükekşi yabancı sınırı ile alakalı gelen soruya, "Yabancı sınırının kaliteyi artırdığına inanmıyorum. Önümüzdeki aylarda ne yapılacaksa buna birlikte karar vermeliyiz. Gerekirse yabancı konusunda sınır da getirmeyebiliriz. Önemli olan doğruyu bulmak" ifadelerini kullanırken bu açıklama kısa zamanda büyük yankı buldu.

Süper Lig'in sosyal medya hesabı ile alakalı ise "Süper Lig ve 1.Lig'in sosyal medya hesabını hemen başlatacağız. Bu ay sonuna kadar yetiştiririz inşallah" dedi.

REKLAM

Benim önüme gelmedi

1959 sezonu öncesi şampiyonlukların sayılıp sayılmaması ile alakalı konuda "Bana biraz haksızlık ettiğinizi düşünüyorum. 1959 sezonu öncesindeki şampiyonluklarla alakalı şeyler benim önüme gelmedi. 2 yıl önce gelen şey hala çözülmemiş, biz daha 15 gün önce geldik, bana bunu soruyorsunuz" yanıtını verdi.

2010-11'deki oynanmayan Süper Kupa Finaliyle alakalı ise "2010/2011 Süper Kupa finalinin oynatılmasının bana göre şu an hiçbir faydası yok” ifadelerini kullandı.

Hakem atamalarına yapay zeka karar verecek

Hakem tartışmalarıyla ilgili gelen soruya ise ses getiren açıklamalarda bulunan Büyükekşi, "Öncelikle hakem gelişiminden başlayacağız. Liderlik, vücut dili kullanma, hızlı karar verebilme, stres altında karar verebilme, VAR için 3 boyutlu düşünebilme gibi konularda eğitim vereceğiz. Sahadaki hakem ile VAR hakemlerini ayıracağız. Sahadaki hakemler, VAR'dan maç yönetmeyecekler" dedi.

REKLAM

Hakem atamaları konusunda ise, "Hakem atamaları, temsilci ve gözlemcileri yapay zeka ile atayacağız. İşi verdik ve yazılım yapılıyor şu an" dedi.

Güven sağlayacağız

En önemli hedeflerden birinin Türk futboluna güven kazandırmak olduğunu belirten Mehmet Büyükekşi, "Türk futbolunun en önemli sorunu güven. İnşallah bu güveni sağlayacağız. Türkiye'de herkes adalet istiyor. Ancak bana daha fazla adalet olsun diyor. Bana daha fazla farklı şeyler yapılsın istiyor" derken, TFF'de MHK başta olmak üzere kurullarla alakalı da "MHK Başkanı’nın kim olacağı henüz belli değil ama hafta sonuna kadar açıklayacağız. Kavga ortamı istemiyoruz. Her kurulda en az bir kadın üyemiz olacak. Çünkü kadının olduğu yerde kavga gürültü olmaz. Sevgi, saygı olur. MHK'da da kadın üyelerimiz olacak. Amacımız saygı, sevgi ortamını sağlamak" söyleminde bulundu.

REKLAM

Deniz bitti

Başkan Büyükekşi, Türk kulüplerinin ekonomik durumları ve limit konusunda ise, "12 aylık enflasyon ve kur farkına baktığımız zaman %40 az bile. Kulüpler daha fazlasını istedi ama biz bunu uygun gördük. Artık deniz bitti. Görevimiz sürdürülebilirliği sağlamak" dedi.

16 Haziran'da TFF Başkanlığı'na seçilen Büyükekşi, kullanılan 209 oydan 158'ini almıştı.

Az Önce Konuştum Başladı! @ctisik #MehmetBüyükekşi @tv100#AzÖnceKonuştum #MehmetBüyükekşi https://t.co/dW0e1Ij9p5 pic.twitter.com/xdFxlW5NP7 — Az Önce Konuştum (@azonce_konustum) July 5, 2022