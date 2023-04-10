|
Reklam
Reklam
Spor

Yardımcı hakemden Liverpool'un yıldızına dirsek

Liverpool-Arsenal maçının yardımcı hakemi Constantine Hatzidakis'in, yıldız futbolcu Andy Robertson'a dirsek attığı görüntüler ortaya çıktı. İngiltere Hakemler Kurulu olayla ilgili soruşturma başlattı.

14:37 . 10/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Hakemin Robertson'a fiziki müdahalesi net bir şekilde görüldü.

Hakemin Robertson'a fiziki müdahalesi net bir şekilde görüldü.

İngiltere Premier Lig'de Liverpool'un sahasında Arsenal ile 2-2 berabere kaldığı maçta skandal anlar yaşandı.


Mücadelenin yardımcı hakemi Constantine Hatzidakis'in devre arasında kendisine itirazda bulunan Liverpoollu futbolcu Andy Robertson'a dirsek attığı görüldü.


İskoç futbolcu, hakemden aldığı darbenin ardından neye uğradığını şaşırırken, Liverpoollu oyuncular Hatzidakis'e tepki gösterdi. Taraftarlar da yardımcı hakemi ıslıklayarak protesto etti.


Olayla ilgili İngiltere Hakemler Kurulu'nun soruşturma başlattığı ve bu süreçte Hatzidakis'e hiçbir maçta görev verilmeyeceği bildirildi.








#Premier Lig
#Liverpool
#Constantine Hatzidakis
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.