Yardımcı hakemden Liverpool'un yıldızına dirsek

Premier Lig dev bir maça sahne oldu. 30. hafta kapışmasında sezonun hayal kırıklığı yaratan ekibi Liverpool, lider Arsenal'i konuk etti. Topçular 28'de 2-0 öne geçse de Liverpool geri dönmesini bildi ve mücadele 2-2 sona erdi. Liverpool-Arsenal maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.