Yardımcı hakemden Liverpool'un yıldızına dirsek

Hakemin Robertson'a fiziki müdahalesi net bir şekilde görüldü.
İngiltere Premier Lig'de Liverpool'un sahasında Arsenal ile 2-2 berabere kaldığı maçta skandal anlar yaşandı.
Mücadelenin yardımcı hakemi Constantine Hatzidakis'in devre arasında kendisine itirazda bulunan Liverpoollu futbolcu Andy Robertson'a dirsek attığı görüldü.
İskoç futbolcu, hakemden aldığı darbenin ardından neye uğradığını şaşırırken, Liverpoollu oyuncular Hatzidakis'e tepki gösterdi. Taraftarlar da yardımcı hakemi ıslıklayarak protesto etti.
Olayla ilgili İngiltere Hakemler Kurulu'nun soruşturma başlattığı ve bu süreçte Hatzidakis'e hiçbir maçta görev verilmeyeceği bildirildi.