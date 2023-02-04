Dünyada teknolojik gelişmelerin ilerlemesi, futbola da entegre edilmeye devam ediliyor. Gol çizgisi teknolojisi, Video asistan hakem gelişmelerinin ardından Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi (SAOT) da kullanılmaya başlandı.





Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, İspanya Süper Kupası, Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa kullanılan teknoloji, son olarak Katar 2022 Dünya Kupası'nda da kullanılmıştı.





Yarı-Otomatik Ofsayt Sistemi (SAOT) nedir?





UEFA tarafından düzenlenen Şampiyonlar Ligi, Avrupa Süper Kupası gibi organizasyonlarda halihazırda kullanılmakta olan ve Katar Dünya Kupası'nda da yeni kullanılan bir teknoloji olan sistem, karar verme konusunda hem doğruluğu hem de hızı artıran bir sistem.









Üç boyutlu teknoloji, oyuncunun tam konumunu görmeyi sağlar. Buna 'yarı otomatik' denir çünkü bu bilgiler VAR odasına gönderilirken hem VAR'ın hem de AVAR'ın onay vermesi gerekir.





Lautaro Martinez'in ofsaytta kaldığı pozisyon, yarı otomatik ofsayt sistemine böyle yansıdı. pic.twitter.com/TE4A24apYK — SPOR (@yenisafakspor) November 22, 2022





Yarı-Otomatik Ofsayt Sistemi Türkiye'de kullanılacak mı?

Dünya'nın birçok yerinde düzenlenen futbol organizasyonlarında da kullanılan bu sistemin yakın bir zamanda Süper Lig'de de kullanılması bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu, SAOT'u Süper Lig'de uygulamak için Hawk-Eye şirketiyle temasa geçti. Firmaya teklif verildiği öğrenildi.





MHK yetkilileri, maliyetin artmasına karşın gelecek sezon Süper Lig'de insan unsurunu devre dışı bırakacak sistemi almak için çalıştıklarını söyledi.



