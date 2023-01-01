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Spor

Yasin Özcan en genç gol atan futbolcular arasında yer buldu

Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyen Yasin Özcan, 20. haftada oynanan Başakşehir karşılaşmasında gol atarak Süper Lig tarihinin gol atan en genç futbolcular arasında kendisine yer buldu. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

17:08 . 21/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Yasin Özcan, bu sezon Süper Lig'de 7. maçına çıktı.

Yasin Özcan, bu sezon Süper Lig'de 7. maçına çıktı.

Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, sahasında Başakşehir'i konuk ediyor.


Ev sahibi ekip maçın 16. dakikasında Yasin Özcan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Golü atan Özcan, Süper Lig kariyerinde gol atan en genç 4. futbolcu olarak kendisine yer bulurken, 16 yıl 9 ay 1 gün ile gol atan en genç savunmacı unvanını aldı.


Yasin Özcan kimdir?

20 Nisan 2006 doğumlu olan Yasin Özcan, futbola Kasımpaşa altyapısında başladı. İlk maçına Sami Uğurlu'nun yönetiminde 16 yıl 3 ay 19 günlükken çıkan Özcan, ilk golünü de bu maçta Kasımpaşa-Başakşehir maçında kaydetti.


Süper Lig'de en gen gol atan futbolcu kim?


1- Emre Demir: 15 yıl 9 ay 25 gün

2- Enes Ünal: 16 yıl 3 ay 15 gün

3- Serkan Bakan: 16 yıl 5 ay 1 gün

4- Yasin Özcan: 16 yıl 9 ay 1 gün

5- Arda Güler: 17 yıl 10 gün



#Kasımpaşa
#Süper Lig
#Yasin Özcan
#Başakşehir
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Yasin Özcan en genç gol atan futbolcular arasında yer buldu
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