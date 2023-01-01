Ev sahibi ekip maçın 16. dakikasında Yasin Özcan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Golü atan Özcan, Süper Lig kariyerinde gol atan en genç 4. futbolcu olarak kendisine yer bulurken, 16 yıl 9 ay 1 gün ile gol atan en genç savunmacı unvanını aldı.