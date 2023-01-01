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Yasin Özcan, bu sezon Süper Lig'de 7. maçına çıktı.
Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, sahasında Başakşehir'i konuk ediyor.
Ev sahibi ekip maçın 16. dakikasında Yasin Özcan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Golü atan Özcan, Süper Lig kariyerinde gol atan en genç 4. futbolcu olarak kendisine yer bulurken, 16 yıl 9 ay 1 gün ile gol atan en genç savunmacı unvanını aldı.
20 Nisan 2006 doğumlu olan Yasin Özcan, futbola Kasımpaşa altyapısında başladı. İlk maçına Sami Uğurlu'nun yönetiminde 16 yıl 3 ay 19 günlükken çıkan Özcan, ilk golünü de bu maçta Kasımpaşa-Başakşehir maçında kaydetti.
1- Emre Demir: 15 yıl 9 ay 25 gün
2- Enes Ünal: 16 yıl 3 ay 15 gün
3- Serkan Bakan: 16 yıl 5 ay 1 gün
4- Yasin Özcan: 16 yıl 9 ay 1 gün
5- Arda Güler: 17 yıl 10 gün