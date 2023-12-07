Yayın haklarında makas açılıyor

İngiltere Premier Lig'de, 2025-2026 sezonundan itibaren 4 yıllık dönemi kapsayan toplam 6.7 milyar sterlin (245 milyar TL) ulusal TV hakları anlaşmasının imzalanması, Türkiye'nin de bulunduğu Avrupa'nın 10 büyük birinci futbol liglerinin yayın gelirlerini gündeme getirdi.





Türkiye Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk belN Media Group, 2023-2024 sezonunda yani bu sezon için TV hakları anlaşması kapsamında 2.6 milyar lira veriyor. Türkiye'deki yayın geliri her iki ligi kapsıyor. Yayın ihalesi bu sezon sonunda yenilenecek.





Süper Lig takımları





İkinci 5'in de gerisindeyiz





UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin de 9. sırada bulunduğu Avrupa'nın ilk 10 ligi arasında, Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) dışında Portekiz Primeira Liga, Hollanda Eredivisie, Belçika Jupiler Pro ve İskoçya Premiership bulunuyor. Avrupa'nın ilk 10 liginin bu sezonki ulusal TV yayın geliri ortalaması 587 milyon euro (19 milyar TL) oldu. Süper Lig ise 84 milyon euro (2.6 milyar TL) ile yaklaşık 7 kat düşük düzeyde kaldı. Süper Lig'in de aralarında olduğu ikinci 5 büyük lig içinde yer alan Hollanda, Portekiz, Belçika, Türkiye ve İskoçya birinci liglerinin yayın geliri ortalaması ise 96 milyon euro (3 milyar TL) oldu.

Avrupa'nın 5 büyük ligi





5 büyük lig 12 kat fazla





Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) bu sezonki TV yayın geliri ortalaması 1 milyon euro (31 milyar lira) olurken, Türkiye Süper Lig ise 2.6 milyar lira ile 12 kat düşük düzeyde kaldı. İngiltere Premier Lig'de bu sezon ulusal TV yayın geliri olarak yaklaşık 1,7 milyar sterlin (1,9 milyar euro ya da 61 milyar TL) dağıtılıyor. Sezonluk ulusal yayın hakları kıyaslandığında; Premier Lig'in yıllık yayın geliri, Süper Lig'in 23 katı olduğu gözüküyor.























