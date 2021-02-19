Yeni Adana Stadyumu'nun ilk maçında Adana Demirspor'da olay çıktı

Adana Demirspor, Yeni Adana Stadyumu'nun açılış karşılaşmasında Altay'a 2-1 mağlup oldu. Mücadele sonunda Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, istifa edeceğini açıkladı.
Karşılaşmadan dakikalar;
GOL!
- 4’üncü dakikada orta sahada kazandığı topla atağa kalkan Altay’da, Mossoro’nun ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Paixao, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
GOL!
- 5’inci dakikada Altay farkı 2’ye çıkardı. Mossoro, çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu. Mossoro’nun gönderdiği topa gelişine vuran Paixao’nun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak Adana Demirspor kalesine gitti: 0-2.
36’ncı dakikada Adana Demirspor’da Traore, ceza sahasından uzaklaştırmak için vurduğu top Paixao’da kaldı. Paixao’nun pasında sağ kanattan içeri kateden Erhan’ın şutunda top, kaleci Zubas’ta kaldı.
60’ıncı dakikada sağ kanattan gelişen Adana Demirspor atağında Rassoul, rakip ceza sahasına orta yaptı. Havadan gelen topa yükselen Ezeh’in kafa vuruşunda top, kaleci Stachowiak’ta kaldı.
65’inci dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Sağ kanattan gelişen atakta savunmadan seken top Rangel’in önünde kaldı. Rangel şutunu çekti ancak top yandan auta çıktı. Rangel, kaleci Stachowiak’ın müdahalesiyle yerde kalınca, maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.
66’ncı dakikada atışı kullanan Mehmet Akyüz’ün şutunda kaleci Stachowiak topu kornere çeldi.
GOL!
- 83’üncü dakikada Adana Demirspor’da Yunus’un kullandığı korner vuruşunda rakip savunma arasından yükselen Semih’in kafa vuruşunda top, ağlara gitti: 1-2.
Karşılaşma Altay’ın 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.
Yeni Adana Stadyumu'nun ilk maçını Altay kazandı. Yeni statta atılan ilk golü de rakip takım oyuncusu Marco Paixao attı.
▪Adana Demirspor 1-2 Altay pic.twitter.com/vQpoY1ZxFW
Yeni Adana Stadyumu'nun ilk maçını Altay kazandı. Yeni statta atılan ilk golü de rakip takım oyuncusu Marco Paixao attı.