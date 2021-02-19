Yeni Adana Stadyumu'nun ilk maçında Adana Demirspor'da olay çıktı

Ekonomi

Türkiye ile Azerbaycan arasında helal akreditasyon anlaşması imzalandı

Türkiye ile Azerbaycan arasında helal akreditasyon alanında iş birliği yapıldı. Yapılan anlaşmaya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov imza attı.