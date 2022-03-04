Yeni Malatya'dan ayrılan Adem Büyük'ten şaşırtan transfer

Dünya

BBC Rusya'daki gazetecilerinin çalışmalarını "geçici olarak" askıya alacağını açıkladı

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Rusya'da Ukrayna'daki savaşa ilişkin "sahte bilgi yayanlara" 15 yıla kadar hapis cezası öngören yasa tasarısının parlamentonun alt kanadı Duma'da onaylanmasının ardından, bu ülkede görev yapan tüm gazetecilerinin çalışmalarını "geçici olarak" askıya alacağını duyurdu.