Yeni Malatya'dan ayrılan Adem Büyük'ten şaşırtan transfer

Yeni Malatyaspor forması giyen ve Marius Sumudica'nın ayrılışının ardından antrenör-futbolcu görevini üstlenen Adem Büyük önceki günlerde ayrılık kararı almıştı.
Futbola ara vermek istemeyen tecrübeli oyuncu, transfer tahtası açık olan Polonya'ya yöneldi. Wisla Krakow'un menajeriyle temasa geçtiği futbolcu Polonya'nın dev kulübünden gelen teklife sıcak baktığını iletti.
- Tecrübeli futbolcunun kısa süre içerisinde Polonya'ya giderek Krakow kulübüyle resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
Adem Büyük önceki günlerde Yeni Malatya taraftarına veda etmişti;