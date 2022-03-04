Spor Yeni Malatyadan ayrılan Adem Büyükten şaşırtan transfer
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Yeni Malatya'dan ayrılan Adem Büyük'ten şaşırtan transfer

Önceki günlerde Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Adem Büyük sürpriz bir transfere imza atıyor. Futbol oynamaya devam etmek istediğini belirten 34 yaşındaki forvet, Polonya'nın güçlü ekibi Wisla Krakow ile anlaşmaya vardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni Malatyadan ayrılan Adem Büyükten şaşırtan transfer
Adem Büyük, son olarak Yeni Malatya'da antrenör-futbolcu görevini üstlenmişti.

Yeni Malatyaspor forması giyen ve Marius Sumudica'nın ayrılışının ardından antrenör-futbolcu görevini üstlenen Adem Büyük önceki günlerde ayrılık kararı almıştı.

Futbola ara vermek istemeyen tecrübeli oyuncu, transfer tahtası açık olan Polonya'ya yöneldi. Wisla Krakow'un menajeriyle temasa geçtiği futbolcu Polonya'nın dev kulübünden gelen teklife sıcak baktığını iletti.

  • Tecrübeli futbolcunun kısa süre içerisinde Polonya'ya giderek Krakow kulübüyle resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Adem Büyük önceki günlerde Yeni Malatya taraftarına veda etmişti;
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