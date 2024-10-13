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Yeni Malatyaspor kongresinde yumruklar havada uçuştu

Yeni Malatyaspor kongresinde yumruklar havada uçuştu

14:0913/10/2024, Pazar
G: 13/10/2024, Pazar
DHA
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Kongrede yumruklar havada uçuştu.
Kongrede yumruklar havada uçuştu.

Yeni Malatyaspor Kulübünde, geçen hafta çoğunluk sağlanamaması nedeniyle yapılamayan kongrede bugün kavga çıktı. Mevcut başkan Adil Gevrek, kulübün borcu ile ilgili konuştuğu sırada bazı delegeler tepki gösterdi.

Yeni Malatyaspor Kulübünde, geçen hafta yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle yapılamayan kongrede bugün gerçekleşiyor.


Geçtiğimiz hafta çoğunluk sağlanamadığı için yapılmayan kongre için bugün adaylar ve delegeler Battalgazi Belediyesi Kongre Salonu'nda toplandı.


Aday ve delegelerin hazır bulunduğu ve mevcut başkan Adil Gevrek'in aday olmadığı kongrede; Ahmet Özköse, Ümit Bayram ve Şahin Altınok aday oldu.

Bugün düzenlenen kongrede mevcut başkan Adil Gevrek, kulübün borcu ile ilgili konuştuğu sırada bazı delegeler tepki gösterdi. Bunun üzerine bazı delegeler arasında sözlü tartışma yaşandı.

Kısa sürede büyüyen tartışma bir anda delegeler arasında yumruklu kavgaya dönüştü. Polis ekiplerinin müdahalesi ile kavga sonlandırıldı.






#Yeni Malatyaspor
#Adil Gevrek
#Yeni Malatyaspor Kongresi

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