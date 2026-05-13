Yeni Şafak namağlup son 16'da

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) sponsorluğunda düzenlenen BasınCup 2026’da grup aşaması tamamlandı. Son iki sezonun şampiyonu Yeni Şafak, oynadığı futbolla turnuvaya damga vurdu.
Medya kuruluşlarının oluşturduğu 21 takımın mücadele ettiği BasınCup 2026’da son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
Turnuvanın son iki şampiyonu olan Yeni Şafak, B Grubu’nda gösterdiği performansla dikkat çekti.
Ekibimiz, grup aşamasında oynadığı 4 maçın tamamını kazanarak namağlup lider oldu. Rakip fileleri toplam 19 kez havalandıran Yeni Şafak, kalesinde ise sadece 1 gol gördü.
Grubunu zirvede tamamlayan Yeni Şafak, son 16 turunda A Grubu’nu 4’üncü sırada bitiren İletişim Platformu ile eşleşti.
Karşılaşma, 15 Mayıs Cuma günü saat 21.30’da Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde oynanacak.
Yeni Şafak, mücadeleyi kazanması halinde çeyrek finale yükselecek.