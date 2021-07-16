Yeni sezon formasını taraftarlara tasarlattılar: Büyük beğeni topladı

Takımların yeni sezon formaları dünya genelinde büyük ses getirmeye başladı. 2021/2022 sezonu öncesinde takımlar, giyecekleri yeni formaları tanıtmaya devam ediyor.
Brezilya 1. Lig takımlarından Atletico Mineiro'nun kendi taraftarlarına tasarlattığı forma, büyük ses getirdi. Brezilya ekibi, taraftarları arasında bir yarışma düzenledi ve adaylar arasından gelen tasarımlardan birisini alternatif forma olarak belirledi.
"Dünyanın en iyisi"
Sadece Brezilya'da değil, bütün dünya genelinde büyük ses getiren Mineiro'nun yeni sezon formaları, beğeni topladı. Hatta birçok taraftar, "Dünyanın en iyi forması olabilir" yorumunu yaptı.
İşte Atletico Mineiro'nun yeni sezonda giyeceği forma;