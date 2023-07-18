|
Spor

Yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralı belli oldu

Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda 8+3 kuralı devam edecek.

18:29 . 18/07/2023 Salı
Yeni Şafak
TFF, Süper Lig'de bu sezon 'Yabancı Kuralı'nın 8+3 olarak uygulanacağını açıkladı.

TFF, Süper Lig'de bu sezon 'Yabancı Kuralı'nın 8+3 olarak uygulanacağını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 sezonu fikstürü bugün çekilecek. Türkiye Futbol Federasyonu, fikstür çekimi öncesi yeni sezon uygulanacak müsabaka statüsünü açıkladı.


TFF'nin açıklamasına göre geçen sezon uygulanan 8+3 yabancı kuralı bu sezon da devam edecek.


2023-2024 Süper Lig Müsabaka Statüsü'ne göre:

Türk Milli Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmayan en fazla 14 futbolcuyla sözleşme imzalanıp, tescil ettirilebilirler. Eğer 14 futbolcu hakkı da kullanılırsa, en az 1'inin 01.01.1999 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması zorunludur.

14 yabancı futbolcuya ek olarak Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olan en fazla 1 futbolcu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcu ile de sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirerek A Takım Listesine yazabilirler.

Sahada aynı anda en fazla 8 yabancı futbolcu oynayabilecek. Buna ilaveten Türki Cumhuriyetler vatandaşı veya mavi kart sahibi olan futbolculardan en fazla 1'i maç kadrosunda yer alabilir, sahada müsabakaya devam eden kadroda bulundurulabilir.

#TFF
#Yabancı Kuralı
#Süper Lig
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
MHRS üzerinden nasıl randevu alınır? (Sağlık Bakanlığı E-Devlet)