Yeni stat yapmak isteyince önce dövdüler sonra çöp kutusuna attılar

Ukrayna 1. Lig takımlarından Desna Chernihiv'de ilginç bir olay yaşandı. Kulübe yeni katılan stadyum müdürü Oleksandr Ovchrenko, taraftarlar tarafından önce dövüldü daha sonra da çöp kutusuna atıldı.

Çöp kutusuna attılar

18 Kasım'da kulübün stadyum müdürü olarak göreve başlayan Ovchrenko, ilk icraat olarak stadı değiştirmek istedi. Yuri Gagarin Chernihiv Stadı'nın yerine bir Olimpiyat Stadı yapmak isteyen yeni müdür, taraftarların gazabına uğradı.

Taraftarlar için oldukça önemli bir yere sahip olan stadyumun değiştirileceğinin öğrenilmesinin ardından, bir grup taraftar Oleksandr Ovchrenko'nun stattaki ofisini bastı. Müdür oradan zorla çıkartan taraftarlar, Ovchrenko'yu bir çöp kutusuna koyarak stadın dışına çıkarttılar.

Yuri Gagarin Chernihiv Stadı'nın tarihi

1804'ten beri var olan bir şehir parkının (bahçesinin) doğu kısmındaki 3.000 seyirci için Chernihiv Stadyumu yapılmak istendi. Stadyumun inşası için şehir bahçesinin bir bölgesi seçildi. 19. yüzyılın başında yani 1804'te modern stadyumun yerinde bir şehir bahçesi oluşturuldu. Dünya Savaşı sırasında, Chernihiv Stadı ağır hasar gördü ve 1950'lerde tamamen yeniden inşa edildi ve 11,000 kişilik bir stat haline geldi. 1961'de Rus Sovyet kozmonotu Yuri Gagarin'in adını aldı. 25 Mayıs 1964'te Gagarin stadyuma şahsen katıldı. 1980'lerin ortalarında stadyum kapasitesi 14.000'e çıkarıldı.