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Yeni takımı belli oluyor! Balotelli'den sürpriz dönüş

Yeni takımı belli oluyor! Balotelli'den sürpriz dönüş

16:439/10/2024, Çarşamba
G: 9/10/2024, Çarşamba
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Mario Balotelli, Adana Demirspor'daki ikinci serüveninde ligde 16 maça çıkıp 7 gol, 1 asistlik istatistik yakalamıştı.
Mario Balotelli, Adana Demirspor'daki ikinci serüveninde ligde 16 maça çıkıp 7 gol, 1 asistlik istatistik yakalamıştı.

Son olarak Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen İtalyan golcü Mario Balotelli, Serie A ekiplerinden Genoa ile görüşüyor.

Ülkemizde iki dönem Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli, temmuz ayının başında Adana temsilcisine veda etmişti.


Yaz transfer döneminde birçok takımdan teklifler alan Mario Balotelli, yeniden Serie A'ya dönmeyi hedefliyor. NTV Spor'un Fabrizio Romano'dan aktardığı habere göre Genoa, Balotelli ile ilgileniyor.


Genoa Teknik Direktörü Alberto Gilardino'nun bu sabah deneyimli forvetle telefon görüşmesi yaptığı haber detayında yer aldı. İtalyan ekibi, ülkesine dönmeye hazır olan Balotelli ile görüşmelerini sürdürüyor.





#Mario Balotelli
#Genoa
#Adana Demirspor

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