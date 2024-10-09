Yeni takımı belli oluyor! Balotelli'den sürpriz dönüş

Yaz transfer döneminde birçok takımdan teklifler alan Mario Balotelli, yeniden Serie A'ya dönmeyi hedefliyor. NTV Spor'un Fabrizio Romano'dan aktardığı habere göre Genoa, Balotelli ile ilgileniyor.

Genoa Teknik Direktörü Alberto Gilardino'nun bu sabah deneyimli forvetle telefon görüşmesi yaptığı haber detayında yer aldı. İtalyan ekibi, ülkesine dönmeye hazır olan Balotelli ile görüşmelerini sürdürüyor.