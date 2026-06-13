'Yenilmez Armada' Yeni Şafak

BasınCup 2026'da şampiyon Yeni Şafak oldu. Turnuvanın finalinde Albayrak derbisi yaşandı. Yeni Şafak ile TVNET'i karşı karşıya getiren mücadele, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde oynandı. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı Yeni Şafak, Tacettin Tapar'ın attığı gollerle 2-1 kazanarak kupaya uzandı.





Üçte üç oldu

Hasan Kabze ve Erman Özgür gibi Süper Lig'in eski yıldızlarının da boy gösterdiği organizasyona damga vuran Yeni Şafak, üçüncüsü düzenlenen turnuvada üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı. Böylece üç BasınCup organizasyonunda da yenilgi yüzü görmeyen ekibimiz, "yenilmez armada" unvanını perçinledi.





Kaptanlığını Furkan Göker'in yaptığı Yeni Şafak'ın kadrosunda Ömer Faruk Temür, Furkan Kılıç, Ensar Esmer, Ahmet Pekdaş, Selman Ağrıkan, Cengiz Gönültaş, Muhammed Furkan Uğurlu, Tacettin Tapar, Emre Aşıkkutlu, Deniz Demir, Hazar Çelik ve Emre Tanrıver yer aldı.





Furkan Göker skandal kararla finali kaçırdı

Yeni Şafak'ın takım kaptanı ve turnuvanın en skorer isimlerinden biri olan Furkan Göker, yarı finalde Anadolu Ajansı ile oynanan karşılaşmada gördüğü skandal kırmızı kart nedeniyle finalde forma giyemedi.

Müsabakanın hakemi, "Bırak hocam ya!" ifadesini kullanan Furkan Göker'i ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Karar, turnuvanın en çok tartışılan anlarından biri olurken, Yeni Şafak'ın önemli ismi final mücadelesinde takımını yalnız bırakmak zorunda kaldı.





İstatistikleriyle de zirvede





Medya kuruluşlarının oluşturduğu 21 takımın mücadele ettiği turnuvada Yeni Şafak, istatistikleriyle de fark yarattı. Rakip fileleri 31 kez havalandıran ekibimiz, turnuvanın en golcü takımı olurken, kalesinde gördüğü sadece 2 golle savunma performansında da zirvede yer aldı.





Altın eldiven Ömer Faruk Temür





Yeni Şafak'ın başarısında önemli pay sahibi olan kaleci Ömer Faruk Temür, sergilediği performansla BasınCup 2026'nın "En İyi Kalecisi" seçildi.

Gol krallığı Tacettin Tapar'ın





Yeni Şafak'ın gol yükünü Tacettin Tapar ile Furkan Göker çekti. Turnuvayı 11 golle tamamlayan Tacettin Tapar gol kralı oldu. 9 gol kaydeden takım kaptanı Furkan Göker ise gol krallığı yarışında ikinci sırada yer aldı.







