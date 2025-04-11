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Yiğidolar Fenerbahçe'ye hazırlanıyor

Yiğidolar Fenerbahçe'ye hazırlanıyor

16:3911/04/2025, Cuma
AA
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Golcü oyuncu Rey Manaj da çalışmalarda yer aldı.
Golcü oyuncu Rey Manaj da çalışmalarda yer aldı.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması ve dar alan çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, taktik maçla günü tamamladı.


Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.


Sivasspor ile Fenerbahçe 13 Nisan Pazar günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.









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