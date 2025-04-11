Yiğidolar Fenerbahçe'ye hazırlanıyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması ve dar alan çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, taktik maçla günü tamamladı.