Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'de Sivasspor mesaisi

Fenerbahçe'de Sivasspor mesaisi

14:0811/04/2025, Cuma
G: 11/04/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Mourinho idmanda oyuncularını motive etti.
Mourinho idmanda oyuncularını motive etti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti.


Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde salonda core çalışmaları ile başlayan antrenman, sahada yapılan ısınma ve çabukluk çalışmaları ile devam etti.


İki grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından idman, taktiksel ve bireysel programlarla tamamladı.


Antrenmanı sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz Yıldırım da izledi.


Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.





#Fenerbahçe
#Sivasspor
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hangi ilçelerde elektrikler kesildi? BEDAŞ-AYEDAŞ 11 Nisan Cuma İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı