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Yıldız futbolcu Lionel Messi koronavirüsü atlatamadı

Fransa 1. Futbol Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi bir ay önce yakalandığı koronavirüsün etkilerini bir türlü atlatamadı.

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Haber Merkezi AA
Yıldız futbolcu Lionel Messi koronavirüsü atlatamadı
Messi bu sezon PSG formasıyla 17 resmi maça çıktı ve 6 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, yaklaşık bir ay önce yakalandığı yeni tip koronavirüsün etkilerini henüz atlatamadığı için sahalardan bir süre daha uzak kalacak.

Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörü Lionel Scaloni, 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde yarın Şili ve 2 Şubat'ta Kolombiya ile oynayacakları maçın kadrosuna, Messi'yi almama gerekçesini anlattı.

"Hastalık sürecinin, çok zorlu geçtiğinden bahsetti"

Basın toplantısı düzenleyen Scaloni, Messi ile telefonda konuştuklarını belirterek, "Messi'nin burada aramızda olmasını çok isterdim. Ama bana Kovid-19 hastalık sürecinin, çok zorlu geçtiğinden bahsetti. Onun sağlığına kavuşması her şeyden daha önemli, bu nedenle en iyi seçeneğin, milli takım maçları sırasında kulübünde kalarak dinlenmesi olduğuna karar verdim." ifadelerini kullandı.

2 Ocak'ta Kovid-19'a yakalandığı duyurulan Messi, bu süre zarfında PSG'nin 23 Ocak'ta Stade Reims'i 4-0 yendiği karşılaşmaya sonradan girerek sadece 27 dakika sahada kalabildi.


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