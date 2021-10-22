Yıldız futbolcudan iddialı açıklama: "Süper Lig'de gol kralı olacağım"

Mario Balotelli, kardeşi Enock Barwuah'ın kadrosunda yer aldığı TFF 1. Lig ekibi Menemenspor'u ziyaret etmiş ve teknik direktör Cenk Laleci ile fotoğraf çektirmişti. Laleci, yıldız futbolcuyla yaptığı görüşmeyi anlattı.

"Kardeşim benden daha fazla gol atarsa bir maaşımı ona vereceğim"





Radyospor'a konuşan Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Balotelli ile kardeşini ziyareti sırasında sohbet ettik. Kendisi çok içten ve samimi bir insan, asla anlatıldığı gibi değil. Mario Balotelli, 'Enock'u oynatma çünkü kardeşimle iddiaya girdik. Benden daha fazla gol atarsa bir maaşımı ona vereceğim' diyerek espri yaptı" dedi.

Mario Balotelli ve Cenk Laleci

"Gol kralı olup milli takıma döneceğim"

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Mario Balotelli'nin gol krallığıyla ilgili iddialı konuştuğunu belirten Laleci, "Balotelli, Süper Lig'e de çok çabuk uyum sağladığını söyledi ve 'Sezon sonunda Süper Lig'de gol kralı olacağım. Tekrardan İtalya Milli Takımı'na gideceğim" dediğini aktardı.

Süper Lig'de 4 kez fileleri havalandıran Balotelli'nin, gol krallığı yarışında zirvede yer alan Bakasetas ile arasında 3 fark bulunuyor.





SPOR Balotelli TFF 1. Lig ekibinin maçlarını yakından takip ediyor



