Yıldız futbolcunun heykeli dikildi

2011-2012 sezonunda son dakikada attığı golle Manchester City'nin 44 yıllık şampiyonluk özlemine son veren Agüero'nun heykeli, o günün 10. yıl döneminde açıldı.
Arjantinli yıldızın gol sevincini yansıtan heykel, Etihad Stadyumu önünde sergilenmeye başladı.
Yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle 33 yaşında futbolu bırakan Agüero, Manchester City formasıyla çıktığı 390 maçta 260 kez fileleri havalandırmış ve kulüp tarihin en golcü oyuncusu olmayı başarmıştı.
Sergio Agüero'nun son dakikalarda attığı şampiyonluk golünün 10. yıl dönümü...pic.twitter.com/j4yiaEyWxl
Sergio Agüero'nun son dakikalarda attığı şampiyonluk golünün 10. yıl dönümü...pic.twitter.com/j4yiaEyWxl— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 13, 2022
CITY FOREVER 💙#ManCity pic.twitter.com/Q5Fr20RHno
CITY FOREVER 💙#ManCity pic.twitter.com/Q5Fr20RHno— Manchester City (@ManCity) May 13, 2022