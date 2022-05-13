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Yıldız futbolcunun heykeli dikildi

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Etihad Stadı'nın önüne Arjantinli yıldız Sergio Aguero'nun heykelini dikti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yıldız futbolcunun heykeli dikildi
Agüero'nun heykeli

2011-2012 sezonunda son dakikada attığı golle Manchester City'nin 44 yıllık şampiyonluk özlemine son veren Agüero'nun heykeli, o günün 10. yıl döneminde açıldı.

Arjantinli yıldızın gol sevincini yansıtan heykel, Etihad Stadyumu önünde sergilenmeye başladı.

Yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle 33 yaşında futbolu bırakan Agüero, Manchester City formasıyla çıktığı 390 maçta 260 kez fileleri havalandırmış ve kulüp tarihin en golcü oyuncusu olmayı başarmıştı.

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