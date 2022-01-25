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Yıldız golcü Dusan Vlahovic İtalya'da kalıyor

Serie A ekiplerinden Fiorentina forması giyen Sırp golcü Dusan Vlahovic Juventus'a yakın. 21 yaşındaki futbolcunun adı Avrupa'nın devleriyle anılıyordu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yıldız golcü Dusan Vlahovic İtalyada kalıyor
Vlahovic, bu yıl 21 maçta 17 gol ve 2 asistle oynadı

İtalya ligi ekibi Fiorentina'nın 21 yaşındaki golcü futbolcusu Dusan Vlahovic Juventus'a transfer olacak.

İtayan basınında çıkan haberlere göre Arsenal, Tottenham, Newcastle United, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund gibi takımların radarına giren Sırp golcü Vlahovic için Juventus, Fiorentina'nın kapısını çaldı. Siyah-beyazlıların 21 yaşındaki futbolcu için yıllık 7 milyon eurodan 5 yıllık sözleşme teklif edeceği iddia edildi. Haberde Juve, Vlahovic için mor menekşelere 65 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifadelerine yer verildi. Sabah saatlerinde başlayan görüşmelerin pürüz çıkmaması durumunda transferin gerçekleşeceği belirtildi.

Geçen sezon Serie A'da 37 maçta 21 gol ve 3 asistle oynayan Vlahovic, bu yıl 21 maçta 17 gol ve 2 asistle oynadı. Sırbistan Milli Takımı’nın da formasını giyen yıldız isim, 2021'de ülkesi adına 5 gol katkısında bulundu.


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