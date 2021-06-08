Spor Yılmaz Vuraldan Ali Koça çağrı "Biz hazırız"
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Yılmaz Vural'dan Ali Koç'a çağrı: "Biz hazırız"

Teknik direktör Yılmaz Vural, Fenerbahçe'yi çalıştırmaya bir kez daha talip olduğunu açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'a seslenen deneyimli çalıştırıcı, "Hazırım" mesajı verdi.

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Yılmaz Vuraldan Ali Koça çağrı: Biz hazırız
Yılmaz Vural son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u çalıştırdı.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları sürerken Yılmaz Vural'dan dikkati çeken bir çıkış geldi. 68 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertli takımı çalıştırmaya talip olduğunu açıkladı.

YouTube'da yayın yapan "Bağımsız Ekran" kanalına konuk olan Yılmaz Vural, şu ifadeleri kullandı;

"Benimle yarım saat konuşsun, anlaşması şart değil"

  • "Ben bu yeterlilikle, bu eğitimimle, bu tecrübemle, böyle bir takımı iddialı şekilde yöneteceğimi düşünüyorum. Sıfır hatayla iş yapabileceğimi düşünüyorum. Biz hazırız. Ali Bey'e de buradan sesleniyorum, bir dostu olarak rica ediyorum; bir yarım saat benimle konuşsun, benimle anlaşması şart değil. Müsaade etsin de, biz de futbol hakkında bir şeyleri ifade edelim. Çünkü ömrümüz geçti."

"Her zaman talip oldum"


  • "Ben böyle görevlere her zaman talip olan birisiyim. Ben kendisiyle barışık bir adamım. Her zaman talip oldum, yine talibim. Türkiye'de bu göreve talip olmak ayıplanacak hale gelmiş. Söylesinler bakalım, benim yetersiz olduğum konu neymiş?"

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BB Erzurumspor'dan ayrılan Yılmaz Vural'dan çarpıcı açıklamalar: Uçak saatini beğenmezler, yemek beğenmezler
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BB Erzurumspor'dan ayrılan Yılmaz Vural'dan çarpıcı açıklamalar: Uçak saatini beğenmezler, yemek beğenmezler
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da sezonun bitimine 1 maç kala takımdan gönderilen Teknik Direktör Yılmaz Vural, kendi YouTube kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, takımda disiplinin olmadığını belirterek, 'Bu ekip otel beğenmez. 'Bu otelde kalmayalım.' Bu ekip yemek beğenmez. Maç ısınmasında 10 dakika sonra 'ay tamam çok ısındık' deyip takımı içeri sokarlar.

Mesela Costa (Manuel) denen kardeşimiz sandviçi ısırıyor, diyor ki; bu sandviç iyi olmamış... Aşçının üzerine atıyor sandviçi.
Yani böyle bir ahlaksız.' ifadelerini kullandı.


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