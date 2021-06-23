Younes Belhanda Galatasaray'a dönmek istiyor

Önceki günlerde Fransa'da forma giydiği Montpellier takımıyla görüşen ancak mali şartlarda anlaşma sağlayamayan Younes Belhanda, İstanbul'da antrenmanlarına devam ediyor.
Özel hocasıyla birlikte çalışmalarına devam eden tecrübeli futbolcu Galatasaray'da yönetimin değişmesi ve teknik direktör Fatih Terim'in görevine devam etmesinin ardından sarı kırmızılı formayı yeniden giymek istediğini menajeri aracılığıyla kulübe iletti.
- Galatasaray'da toplam 4 sezon forma giyen ve iki kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Belhanda, bu sezonun sonlarına doğru Türk Telekom Stadyumu'nun zemini hakkında söyledikleri sebebiyle takımdan gönderilmişti. Teknik direktör Fatih Terim'in onayı olmadan gerçekleşen bu ayrılık sarı kırmızılılar arasında büyük tartışma çıkarmıştı.