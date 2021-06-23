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Younes Belhanda Galatasaray'a dönmek istiyor

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz tarafından sözleşmesi feshedilen ve takımdan gönderilen Faslı futbolcu Younes Belhanda sarı kırmızılı formayı yeniden giymek istediğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Younes Belhanda Galatasaraya dönmek istiyor
Younes Belhanda transferine Fatih Terim karar verecek

Önceki günlerde Fransa'da forma giydiği Montpellier takımıyla görüşen ancak mali şartlarda anlaşma sağlayamayan Younes Belhanda, İstanbul'da antrenmanlarına devam ediyor.

Özel hocasıyla birlikte çalışmalarına devam eden tecrübeli futbolcu Galatasaray'da yönetimin değişmesi ve teknik direktör Fatih Terim'in görevine devam etmesinin ardından sarı kırmızılı formayı yeniden giymek istediğini menajeri aracılığıyla kulübe iletti.

  • Galatasaray'da toplam 4 sezon forma giyen ve iki kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Belhanda, bu sezonun sonlarına doğru Türk Telekom Stadyumu'nun zemini hakkında söyledikleri sebebiyle takımdan gönderilmişti. Teknik direktör Fatih Terim'in onayı olmadan gerçekleşen bu ayrılık sarı kırmızılılar arasında büyük tartışma çıkarmıştı.

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Havaalanında Belhanda izdihamı
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Havaalanında Belhanda izdihamı
Galatasaray'ın yeni transferi Younes Belhanda, Türk Hava Yolları'nın Marsilya'dan kalkan tarifeli uçağıyla saat 16.30'da Atatürk Havalimanı'na geldi. Havalimanı çıkışında Belhanda'yı karşılayan taraftar grubu yıldız futbolcuya sevgi gösterisinde bulundu. Havalimanındaki polis ekipleri coşkulu kalabalığa karşı güvenlik çemberi oluşturarak Belhanda'yı havalimanından çıkarabildi.
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