UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Younes Belhanda maç biter bitmez Porto forması giydi

Galatasaray'ın Porto ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçının bitiş düdüğü çalar çalmaz Faslı futbolcu Younes Belhanda, Brahimi'nin formasını aldı ve sırtına geçirdi. Kaybedilen maçın ardından Porto formasını giyip gülümseyen oyuncunun bu görüntüsü sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Younes Belhanda, Porto maçında etkili olamadı.

Younes Belhanda, Porto maçında etkili olamadı.

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, Porto maçının 74. dakikasında yerini Feghouli'yi bırakmıştı.

Karşılaşmada etkili olamayan futbolcu 1-0 kaybedilen mücadele sonrasında sahaya girdi ve Porto formasını sırtına geçirdi.

Brahimi ve Feghouli ile saha ortasında sohbet eden oyuncunun gülümseyen fotoğrafları ise sarı kırmızılı taraftarlar arasında tepkilere neden oldu.

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