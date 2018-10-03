Younes Belhanda maç biter bitmez Porto forması giydi

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, Porto maçının 74. dakikasında yerini Feghouli'yi bırakmıştı.
Karşılaşmada etkili olamayan futbolcu 1-0 kaybedilen mücadele sonrasında sahaya girdi ve Porto formasını sırtına geçirdi.
Brahimi ve Feghouli ile saha ortasında sohbet eden oyuncunun gülümseyen fotoğrafları ise sarı kırmızılı taraftarlar arasında tepkilere neden oldu.
Younes Belhanda, Porto maçı biter bitmez Galatasaray formasını çıkartıp Porto formasını giydi. pic.twitter.com/aj39zbMw0e
Younes Belhanda, Porto maçı biter bitmez Galatasaray formasını çıkartıp Porto formasını giydi. pic.twitter.com/aj39zbMw0e— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 3 Ekim 2018
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