Younes Belhanda maç biter bitmez Porto forması giydi

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, Porto maçının 74. dakikasında yerini Feghouli'yi bırakmıştı.

Karşılaşmada etkili olamayan futbolcu 1-0 kaybedilen mücadele sonrasında sahaya girdi ve Porto formasını sırtına geçirdi.

Brahimi ve Feghouli ile saha ortasında sohbet eden oyuncunun gülümseyen fotoğrafları ise sarı kırmızılı taraftarlar arasında tepkilere neden oldu.