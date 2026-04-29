Yüksel Yıldırım'a hak mahrumiyeti cezası

09:4529/04/2026, Çarşamba
AA
Kulüp başkanı Yüksel Yıldırım
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'a 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarındaki ihlallerle ilgili Hukuk Müşavirliğinin sevklerini görüştü.


Kurul, Samsunspor Kulübü Başkanı Yıldırım'a Trabzonspor müsabakası sonrası "futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları" nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 800 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.


Disiplin Kurulu, TÜMOSAN Konyaspor'a 440 bin lira, Trabzonspor'a 240 bin lira, Samsunspor'a 220 bin lira, Fenerbahçe'ye 35 bin lira para cezası uyguladı.





