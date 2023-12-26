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Spor

Yunan ekibi Fatih Terim'i duyurdu: En iyi Türk teknik direktör

Yunanistan Süper Ligi takımlarından Panathinaikos, teknik direktör Fatih Terim ile anlaşma sağlandığını duyurdu. "En iyi Türk teknik direktör takımın başına hemen geçiyor" denilen açıklamada, "Hoş geldin İmparator Fatih Terim" ifadeleri yer aldı.

20:40 - 26/12/2023 Salı
Güncelleme: 20:54 - 26/12/2023 Salı
AA
Panathinaikos'un Fatih Terim duyurusunda kullandığı görsel.
Panathinaikos'un Fatih Terim duyurusunda kullandığı görsel.

Panathinaikos'un internet sitesinde "Hoş geldin İmparator Fatih Terim" başlığıyla yer alan açıklamada, "en iyi Türk teknik direktör takımın başına hemen geçiyor" bilgisi verildi.

Terim'in kariyerine ilişkin detayların paylaşıldığı açıklamada, "Fatih Terim'e Panathinaikos ailesine hoş geldin diyoruz." ifadesi kullanıldı.

Yarın Atina'ya gidiyor

70 yaşındaki deneyimli teknik adamın yarın Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitmesi bekleniyor.

Görevine üç derbiyle başlayacak

Yunanistan Süper Ligi'nde geçen yıl normal sezonu lider bitiren Panathinaikos, play-off'ta şampiyonluğu AEK'e kaptırdı. Atina temsilcisi, bu sezon ise 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayarak 35 puanı bulunan lider PAOK'un ardından 2. sırada yer alıyor.

Fatih Terim, Panathinaikos'un başında ocak ayında 3 kez Olympiakos derbisine çıkacak.



#Fatih Terim
#Panathinaikos
#Atina
#Yunanistan
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