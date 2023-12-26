Fatih Terim'in Panathinaikos'un başına geçmesinin ardından futbolseverler Yunanistan Ligi'nin hangi kanalda yayınlandığını merak ediyor. Türkiye'de Yunanistan Ligi maçlarını yayınlayan kanal bulunmuyor. Ancak Fatih Terim'in Yunanistan Ligi'nde görev yapmasının ardından bu konuyla ilgili şimdiden çalışmalar başladı. Avrupa kupalarındaki maçların yayın haklarını elinde bulunduran EXXEN'in Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos'un maçları için devreye girdiği ve bilgi aldığı öğrenildi. Anlaşmanın sağlanması halinde Fatih Terim'in görev yapacağı Panathinaikos'un maçları EXXEN uygulamasından ve TV8'den yayınlanabilecek.