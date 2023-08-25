Yunus Akgün İstanbul'dan ayrıldı: Yeni takımına imzaya gidiyor

Yunus Akgün, Galatasaray kariyerinde 3 kez şampiyonluk yaşadı.
Galatasaray altyapısından yetişen Yunus Akgün, sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldı.
23 yaşındaki kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon Premier Lig'den Championship'e düşen Leicester City ile anlaşma sağladı.
Yunus Akgün, transferini tamamlamak üzere İngiltere'ye gitti. Milli futbolcu sağlık kontrolünün ardından Leicester City ile sözleşme imzalayacak.
Başarılı futbolcunun zorunlu satın alma opsiyonunun 10 milyon euro olduğu belirtiliyor.
Galatasaray A takımı formasıyla 61 maça çıkan Yunus Akgün, 6 gol atıp 8 asist kaydetti.