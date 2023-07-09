Yunus Akgün'den Arda Güler yorumu: Gurur duyduk

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kampa giren Galatasaray'da genç futbolcu Yunus Akgün, sabah idmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şampiyonluk mesajı veren 23 yaşındaki oyuncu, Arda Güler'in Real Madrid'e transferini de değerlendirdi.





Yunus Akgün'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"Şampiyonlar Ligi'ndeki maça en iyi şekilde hazırlanacağız"





"Kampımız çok güzel başladı. Kampı en iyi şekilde tamamlayıp, Şampiyonlar Lig ön elemesine en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz."





"Daha farklı bir Yunus izleteceğim"





"Geçen sene çok büyük beklenti vardı benden. Elimden geleni yapıyorum ama benim başarımdan çok takımın başarısı önemli. Ben Galatasaray'ın altyapısından yetiştim ve şampiyonluk benim en büyük hayalimdi. İnşallah çok daha farklı bir Yunus izleteceğim bu sezon."





Okan Buruk'a kaptanlık teşekkürü





"Hull City maçına kaptan olarak çıktım. Hayalini kurduğum bir şeydi. Hocama teşekkür ederim."









"Arda Güler ile gurur duyduk"





"Arda Güler'in Real Madrid'e transferi ile hepimiz gurur duyduk. Arda'yı hepimiz beğeniyoruz. Önemli olan oralarda kalıp bizi daha da gururlandırması. Onun için hayırlısını diliyorum."









"Her şey yolunda"





"Bizi başarıya götüren en önemli şey arkadaşlığımızdı. Oynadığımız futboldan çok keyif alıyoruz. Şu anda da her şey yolunda ilerliyor. İnşallah bu sene de şampiyon oluruz."







