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Yunus Akgün'ün sözleri Beşiktaşlıları kızdırdı

Adana Demirspor'un Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı maçın sonrasında Yunus Akgün'ün yaptığı açıklama siyah beyazlı camia tarafından tepkiyle karşılandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunus Akgünün sözleri Beşiktaşlıları kızdırdı
Yunus Akgün

Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldığı maçtan sonra Yunus Akgün açıklamalarda bulundu.

Genç futbolcu, galibiyeti kaçırdıklarını söylerken rakip Beşiktaş'ın maçı soğuttuğunu ifade etti.

İşte Yunus Akgün'ün maç sonu açıklamaları;

  • "Müthiş mücadele ettik. Elimizden kaçırdık diyebilirim. Biz de Beşiktaş da hafta içinde 120 dakika oynadık, neden yerde yatıyorlar anlamıyorum. Çok pozisyona girdik. Beşiktaş belki 2 kere geldi, 1 gol attı. Hakemlerimiz daha dikkatli olsun."

Bonservisi Galatasaray'da bulunan Yunus Akgün, Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyiyor. 21 yaşındaki futbolcu, Adana ekibinde çıktığı 22 lig maçında 7 gol attı 6 da asist yapma başarısı gösterdi.
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