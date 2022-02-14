Yunus Akgün'ün sözleri Beşiktaşlıları kızdırdı

Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldığı maçtan sonra Yunus Akgün açıklamalarda bulundu.
Genç futbolcu, galibiyeti kaçırdıklarını söylerken rakip Beşiktaş'ın maçı soğuttuğunu ifade etti.
İşte Yunus Akgün'ün maç sonu açıklamaları;
- "Müthiş mücadele ettik. Elimizden kaçırdık diyebilirim. Biz de Beşiktaş da hafta içinde 120 dakika oynadık, neden yerde yatıyorlar anlamıyorum. Çok pozisyona girdik. Beşiktaş belki 2 kere geldi, 1 gol attı. Hakemlerimiz daha dikkatli olsun."
Bonservisi Galatasaray'da bulunan Yunus Akgün, Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyiyor. 21 yaşındaki futbolcu, Adana ekibinde çıktığı 22 lig maçında 7 gol attı 6 da asist yapma başarısı gösterdi.